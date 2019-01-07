Моура пропустит матч полуфинала Кубка английской лиги

Игрок "Тоттенхэма" Лукас Моура из-за травмы не сможет играть в матче с "Челси". Об этом сообщает официальный портал "Тоттенхэма".



Бразилец получил повреждение в 1/32 финала Кубка Англии с "Транмир Роверс" (7:0). Также он может пропустить матч АПЛ с "Манчестер Юнайтед".



Полуфинальный матч Кубка английской лиги "Тоттенхэм" - "Челси" пройдет завтра, 8 января. Начало - в 23:00.

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