Моура стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Стало известно, кто признан лучшим футболистом недели в Лиги чемпионов. Об этом сообщает УЕФА.
Победителем стал полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура, который забил три мяча в ворота "Аякса" (3:2) в ответном полуфинальном матче турнира. Стоит отметить, что последний решающий гол футболист забил на 6-й добавленной минуте.
Также на звание стать лучшим претендовали полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко, и два футболиста "Ливерпуля" - защитник Трент Александер-Арнольд и хавбек Жоржиньо Вейналдум. Последние два своими действиями помогли команде обыграть "Барселоны" и выйти в полуфинал Лиги чемпионов.
Таким образом, в финале турнира, который пройдет 1 июня, встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
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