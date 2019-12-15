Моура: "Тоттенхэм" может выиграть трофей под руководством Моуринью"

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Моура: "Тоттенхэм" может выиграть трофей под руководством Моуринью"

Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура заявил, что с приходом нового тренера Жозе Моуринью команда начнет выигрывать трофеи.

Напомним, португальский специалист возглавил лондонский клуб в ноябре 2019 года после отставки Маурисио Почеттино.

"Все довольны работать под руководством Моуринью. Все знают насколько он хорош и наслышаны об успехах. Он выигрывал трофеи в каждом клубе, который возглавлял. У нас появилась возможность учиться у него. Теперь у "Тоттенхэма" есть все, что нужно - это отлично. Я верю, что с ним мы сможем выиграть трофеи", - цитирует бразильца Goal.

После 16 туров чемпионата Англии "Тоттенхэм" занимает 8 место турнирной таблице, набрав 23 балла.

Сегодня, 15 декабря, "шпоры" сыграют с "Вулверхэмптоном" в рамках 17-го тура АПЛ.

Не пропустите: Моуринью высказался о месте "Тоттенхэма" в турнирной таблице АПЛ| http://soccernews.ru
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