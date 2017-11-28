Моура ведет переговоры с китайским клубом

Хавбек ПСЖ Лукас Моура, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщают английские СМИ, игрок ведет переговоры с одним из китайских клубов, название которого не уточняется.

Ранее сообщалось, что в услугах Моуры заинтересован "Челси".

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