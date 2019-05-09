Моура забил самый поздний победный гол в истории Лиги Чемпионов

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура оформил хет-трик в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Аякса", забив третий мяч на 96-й минуте.

Как сообщает Mister Chip, это самый поздний победный гол в истории, благодаря которому команда пробилась в следующий раунд самого престижного еврокубкового турнира.

Стоит отметить, что в расчёт брались только матчи без овертаймов.

Напомним, что "Тоттенхэм" благодаря победе над "Аяксом" со счётом 3:2 стал вторым финалистом ЛЧ. Днём ранее путёвку в финал завоевал "Ливерпуль".

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