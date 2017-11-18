Моура зимой покинет ПСЖ

Хавбек ПСЖ Лукас Моура принял решение уйти из клуба, сообщает Mirror.

По сведениям издания, футболист недоволен количеством получаемого им игрового времени. Отметим, что в этом сезоне Моура провел на поле 71 минуту.

Ранее сообщалось об интересе к Моуре со стороны "Арсенала" и "Челси".

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