Моуриньо интересуется форвардом сборной Бельгии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью интересуется форвардом "Наполи" Дрисом Мертенсом, информирует Il Mattino.

По сведениям источника, наставник "красных дьяволов" уже запросил информацию по трансферу 30-летнего нападающего "партенопейцев", сумма отступных за которого равняется 30-ти миллионам евро.

В нынешнем сезоне Мертенс забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач в 46 матчах за "Наполи".

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Брайтона". | soccernews.ru