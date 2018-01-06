Моуриньо извинился перед Мхитаряном

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Моуриньо извинился перед Мхитаряном

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью извинился перед полузащитником своей команды Генрихом Мхитаряном за раннюю замену в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Дерби Каунти".

"Было несправедливо снимать Мхитаряна с игры. Я сказал ему об этом после первой половины встречи. Мне не нравится то, что я сделал. Он хорошо играл и не заслуживал замены" - цитирует Моуринью Goal.com.

Напомним, что в перерыве матча Мхитарян был заменён на Ромелу Лукаку.

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