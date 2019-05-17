Моуриньо: "Месси не заслуживает "Золотой мяч" в этом году"

3 Теги барселоналионель мессижозе моуринью

Моуриньо: "Месси не заслуживает "Золотой мяч" в этом году"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси не заслуживает "Золотой мяч" по итогам этого года.

"Я сомневаюсь, что Месси заслужил "Золотой мяч" в этом году, так как он провалился в Лиге Чемпионов", – приводит слова Моуринью Get French Football News.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

В Лиге Чемпионов "Барселона" дошла до полуфинала и проиграла "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

Не пропустите: Моуринью - о "Манчестер Юнайтед": "Время расставило всё на свои места". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Заслужили:Вертонген,Ван Дейк,Салах,Алиссон.А получит,наверное,распиаренный Мбаппе!

Ответить
Крош
Крош

https://sport.ua/news/438777-zhoze-mourinyo-messi-zaberet-zolotoy-myach.Переобулся на ходу ЛЧ.Ахахаха.

Ответить
jugulator
Пьянь

Согласен. Всего лишь три дубля в матчах плей-офф ЛЧ. Провал провальный. Я бы вообще дал ЗМ Роналду. Новый вызов в карьере, привел Ювентус к чемпионству впервые за 30 лет, гениальная дуга при угловом в матче с Аяксом. Без вариантов, Криш - лучший!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" ведет переговоры с Почеттино

"Ювентус" ведет переговоры с Почеттино

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов