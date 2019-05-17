Моуриньо: "Месси не заслуживает "Золотой мяч" в этом году"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси не заслуживает "Золотой мяч" по итогам этого года.

"Я сомневаюсь, что Месси заслужил "Золотой мяч" в этом году, так как он провалился в Лиге Чемпионов", – приводит слова Моуринью Get French Football News.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

В Лиге Чемпионов "Барселона" дошла до полуфинала и проиграла "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

Не пропустите: Моуринью - о "Манчестер Юнайтед": "Время расставило всё на свои места". | http://soccernews.ru