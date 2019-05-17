Моуриньо: "Месси не заслуживает "Золотой мяч" в этом году"
Известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси не заслуживает "Золотой мяч" по итогам этого года.
"Я сомневаюсь, что Месси заслужил "Золотой мяч" в этом году, так как он провалился в Лиге Чемпионов", – приводит слова Моуринью Get French Football News.
В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
В Лиге Чемпионов "Барселона" дошла до полуфинала и проиграла "Ливерпулю" (3:0, 0:4).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|36
|30