Моуриньо может возглавить дортмундскую "Боруссию"

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Моуриньо может возглавить дортмундскую "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" рассматривает вариант с приглашением Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

По информации Sport Bild, португальскому специалисту предложат возглавить "шмелей" в случае увольнения Люсьена Фавра.

Сообщается, что руководство немецкого клуба видит в Моуринью наставника, который способен выигрывать трофеи.

Напомним, что "Особенный" остаётся без работы с декабря 2018 года, когда его уволили из "Манчестер Юнайтед".

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