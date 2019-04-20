Моуриньо назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом в борьбе за "Золотой мяч". Об этом сообщает канал RT в YouTube.

"Месси проводит прекрасный сезон. У него невероятно высокая мотивация.

После того, как "Ювентус" с Криштиану вылетел из Лиги чемпионов, Месси знает, что "Золотой мяч" ждет его", - сказал Моуринью.

Напомним, что в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" Месси отметился двумя голами и помог команде выйти в полуфинал турнира.

Отметим, что оба футболиста получали "Золотой мяч".

Не пропустите: Конте прокомментировал жест Моуринью в сторону болельщиков "Ювентуса"| http://soccernews.ru