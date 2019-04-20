Моуриньо назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

5 Теги жозе моуриньюманчестер юнайтедлионель мессибарселона

Моуриньо назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом в борьбе за "Золотой мяч". Об этом сообщает канал RT в YouTube.

"Месси проводит прекрасный сезон. У него невероятно высокая мотивация.

После того, как "Ювентус" с Криштиану вылетел из Лиги чемпионов, Месси знает, что "Золотой мяч" ждет его", - сказал Моуринью.

Напомним, что в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" Месси отметился двумя голами и помог команде выйти в полуфинал турнира.

Отметим, что оба футболиста получали "Золотой мяч". 

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Как любят старину Рона писаки с данного ресурса. Все ему подражают и завидуют: аналду, извращенец, петушалду, мадрид - обалдеть сколько последователей. Наверно, внебрачные сыновья или коллеги по гейским утехам. Хе-хе...

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Как один каталонский клуб, умеет собирать под свое крыло среди фанов, столько далбоебов на квадратный метр?) Это супер способность?

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АНАЛДУ

Хитрожопый гомосек хорошо продумал: переход в новую команду и сразу стать чемпионом и Серии А и ЛЧ приписав все заслуги себе. Шёл во банк...., и тут не подфартило.

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МАДРИД
МАДРИД

У старины Фло абонемент на ЗМ. Дали бы Роналду, но он перестал быть игроком Реала и выпал. А щаз, глядишь, было бы не 5, а 6 липовых ЗМ))

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Честно говоря, даже если бы я с Ювентусом и не вылетел, я всё равнон составил бы конкуренцию Месси в споре за ЗМ. Помяните мое слово, меня с вылетом от Аякса, даже в тройку претендентов на ЗМ не затащут!

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