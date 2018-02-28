Моуриньо определил альтернативу Кроосу
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо определил альтернативу полузащитнику мадридского "Реала" Тони Кроосу, который станет одной из главных трансферных целей для "красных дьяволов" ближайшим летом.
Так, по сведениям Daily Mail, в случае, если его клубу не удастся подписать одного из ведущих игроков средней линии "сливочных", португальский специалист будет готов заполучить ему взамен хавбека итальянского "Наполи" Жоржиньо.
Напомним, всего в трансферный шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на лето вошли шесть игроков. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|3
|Ливерпуль
|28
|57
|4
|Тоттенхэм
|28
|55
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|28
|37
|8
|Лестер Сити
|28
|36
|9
|Эвертон
|28
|34
|10
|Уотфорд
|28
|33
|11
|Борнмут
|28
|32
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|30
|14
|Хаддерсфилд Таун
|28
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|29
|16
|Саутгемптон
|28
|27
|17
|Кристал Пэлас
|28
|27
|18
|Суонси Сити
|28
|27
|19
|Сток Сити
|28
|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
|28
|20