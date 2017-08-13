Моуриньо отказался комментировать слова защитника "Тоттенхэма"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньютоттенхэмдэнни роуз

Моуриньо отказался комментировать слова защитника "Тоттенхэма"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался комментировать слова защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роуза о трансферной политике "шпор".

"Я не должен комментировать его слова, потому что Маурисио Почеттино не будет рад, если я это сделаю. Также мистер Дэниел Леви не будет рад, если я прокомментирую эту ситуацию, потому что я не имею никакого отношения к этим словам. Я просто прочитал это интервью, как сделали это многие. Дэнни Роуз - игрок "шпор", и это не моя проблема", - цитирует наставника "красных дьяволов" Express.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Тоттенхэма" по своему форварду. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов