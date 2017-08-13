Моуриньо отказался комментировать слова защитника "Тоттенхэма"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался комментировать слова защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роуза о трансферной политике "шпор".

"Я не должен комментировать его слова, потому что Маурисио Почеттино не будет рад, если я это сделаю. Также мистер Дэниел Леви не будет рад, если я прокомментирую эту ситуацию, потому что я не имею никакого отношения к этим словам. Я просто прочитал это интервью, как сделали это многие. Дэнни Роуз - игрок "шпор", и это не моя проблема", - цитирует наставника "красных дьяволов" Express.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Тоттенхэма" по своему форварду. | soccernews.ru