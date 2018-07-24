Моуриньо попросил "Манчестер Юнайтед" купить игрока "Барселоны"

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Моуриньо попросил "Манчестер Юнайтед" купить игрока "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за колумбийского защитника "Барселоны" Йерри Мину, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, на приобретении футболиста настаивает лично заинтересован главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Каталонский клуб оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

Также интерес к 23-летнему Мине проявляют "Лион", "Эвертон" и "Зенит".

Не пропустите: "Лион" предложил 30 миллионов евро за игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru

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