Моуриньо поработал на заводе по сборке Jaguar и Range Rover

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью побывал на заводе автомобильного концерна Jaguar Land Rover в Солихалле.

Португальский специалист надел униформу и помог работникам конвейера на сборке автомобилей.

"Каждый знает свое дело и мне нужно, чтобы вы выложились на 110 процентов. Вы хорошая команда, лучшая, но сегодня мне надо, чтобы вы стали еще лучше. Вам надо сфокусироваться и качественно отработать, ведь фаны именно этого и ожидают. Вы должны быть уверены в том, что творите что-то особенное, поэтому идите и дайте людям то, что они хотят", - произнес речь Моуринью в адрес рабочих.

Видео: Моуринью на заводе.

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