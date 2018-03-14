Моуриньо: "У нас нет времени драматизировать ситуацию"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал вылет своей команды из Лиги Чемпионов.

"Я думаю, что первый гол всегда важен, не только из-за результата первого матча, но и из-за статуса этой игры. Мы пытались быть агрессивными и интенсивными с первой минуты. Мы не забили, а "Севилья" постепенно забирала мяч под свой контроль, они хорошо контролировали игру.

У нас были хорошие шансы забить, но забил соперник, и с этого момента наша игра стала намного более эмоциональной. Второй гол поставил крест на наших надеждах.

Моментами мы играли хорошо, но у нас не было большого контроля над игрой. Но в то же время я не могу сказать, что с моими игроками и их желанием было что-то не так. Это футбол, мы проиграли, но завтра будет следующий день, а в субботу - еще один матч.

Я рад, что игроки не скрывают свою досаду, но у нас нет времени драматизировать ситуацию", - цитирует наставника "красных дьяволов" ВВС.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" уступил "Севилье" со счетом 1:2. | soccernews.ru