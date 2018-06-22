Моуриньо: "Я бы сыграл не хуже Кабальеро"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо оценил игру голкипера сборной Аргентины Вилли Кабальеро в матче с национальной командой Хорватии в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Хорваты забил гол, реализовав первый же шанс. Поставьте в ворота меня вместо Кабальеро - разницы не будет. Я бы выручал так же, как он. Ни в одной опасной ситуации я бы не спас", - цитирует наставника "красных дьяволов" Russia Today.

Напомним, Симеоне также раскритиковал игру сборной Аргентины. | soccernews.ru