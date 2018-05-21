Моуриньо запросил рекордную для "Манчестер Юнайтед" сумму на летние трансферы

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуриньо запросил рекордную для "Манчестер Юнайтед" сумму на летние трансферыГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо запросил рекордную для клуба сумму на летние трансферы.

Так, по сведениям Mirror, наставник "красных дьяволов" хочет получить на усиление состава своей команды в ближайшее межсезонье 285 миллионов евро. Эту сумму он планирует потратить на приобретение центрального полузащитника (Фреда из донецкого "Шахтера" либо Жана-Мишеля Сери из "Ниццы"), защитника туринского "Ювентуса" Алекса Сандро и вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Напомним, Матич рассказал, какие игроки нужны "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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