Моуринью 4 часа критиковал футболистов "Тоттенхэма" после своего увольнения

Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Появились новые подробности ухода Жозе Моуринью с поста главного тренера "Тоттенхэма".

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в клубе, португалец приехал на базу клуба в понедельник утром для проведения тренировки, однако узнал об увольнении.

Отмечается, что Моуринью собрал свои вещи, однако вступил в перепалку с футболистами команды. Тренер 4 часа критиковал игроков основы перед всей командой.

По сведениям источника, отношения Моуринью с футболистами испортились после вылета из Лиги Европы от загребского "Динамо".

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