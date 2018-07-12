Моуринью: "Англичане имеют все основания вернуться домой с гордостью"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о вылете сборной Англии с ЧМ-2018.

В 1/2 финала ЧМ-2018 англичане уступили Хорватии (1:2).

"Я считаю, что это огромное достижение для Хорватии – страны, у которой не самая сильная внутренняя лига. Это потрясающе, что они дошли до финала. У англичан есть повод плакать сегодня, но также есть и для оптимизма. Команда у них молодая, они серьезно выросли сегодня. Вероятно, Янг и Варди не попадут на ЧМ-2022, но у остальных есть все шансы. Я бы оставил Саутгейта на своем посту и дал ему шанс руководить командой на Евро-2020. Они имеют все основания вернуться домой с гордостью", - отметил он.| soccernews.ru