Моуринью анонсировал переход Матича в "МЮ"

Теги манчестер юнайтедчелсинеманья матичжозе моуринью

Моуринью анонсировал переход Матича в "МЮ"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что у его команды есть огромные шансы на подписание контракта с полузащитником "Челси" Неманьей Матичем

"Мы ждем новостей. Он очень хочет этого.  Думаю, у нас хорошие шансы", - сказал он.

За время выступления в "Челси" Матич сыграл во всех турнирах 154 матча, забив семь голов. В лондонском клубе хавбек также работал под руководством Моуринью.

Читайте: Матич прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru

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