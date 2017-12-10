Моуринью: "Арбитр не назначил пенальти в ворота "Манчестер Сити"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Сити" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

"Моя жаль арбитра Майкла Оливера. Он хорошо отработал матч, но допустил важную ошибку. Исход матча решил неназначенный пенальти. Счет мог бы стать 2:2, но арбитр не назначил явный 11-метровый.

Что сказать о чемпионской гонке? Думаю, что он завершена. "Манчестер Сити" это хорошая команда и ей помогают футбольные боги", - приводит слова Моуринью BBC.

Стоит отметить, что благодаря этой победе "Манчестер Сити" увеличил отрыв от "Манчестер Юнайтед" до 11 очков.

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