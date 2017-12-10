Моуринью: "Арбитр не назначил пенальти в ворота "Манчестер Сити"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситижозе моуринью

Моуринью: "Арбитр не назначил пенальти в ворота "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Сити" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

"Моя жаль арбитра Майкла Оливера. Он хорошо отработал матч, но допустил важную ошибку. Исход матча решил неназначенный пенальти. Счет мог бы стать 2:2, но арбитр не назначил явный 11-метровый. 

Что сказать о чемпионской гонке? Думаю, что он завершена. "Манчестер Сити" это хорошая команда и ей помогают футбольные боги", - приводит слова Моуринью BBC.

Стоит отметить, что благодаря этой победе "Манчестер Сити" увеличил отрыв от "Манчестер Юнайтед" до 11 очков.

Не пропустите: "Манчестер Сити" одержал 14 победу подряд - лучший результат в Европе. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов