Моуринью: "Аякс" может выиграть Лигу Чемпионов"
Известный португальский специалист Жозе Моуринью высоко оценивает шансы "Аякса" на победу в Лиге Чемпионов.
"Если "Аякс" пробьется в финал, где им будет противостоять "Барселона" или "Ливерпуль", то они смогут победить. У них будет сверхзаряд мотивации. Когда у твоей команды отсутствуют особые качества, нужно брать хитростью и не дать противнику использовать свои лучшие стороны", - приводит слова Моуринью Goal.com.
В рамках полуфинала ЛЧ "Аякс" встретится с "Тоттенхэмом". Первый поединок запланирован на 30 апреля, ответный - на 8 мая.
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|6
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