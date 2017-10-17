Моуринью: "Бенфика" - непростой соперник"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики".

"Бенфика" - непростой соперник. Их результаты в Лиге Чемпионов не отражают реальной картины, потому что это сильная команда. Наша единственная цель - выйти в следующий раунд турнира. В матче с "Бенфикой" нам надо играть в свой футбол. Мы постараемся победить" - приводит слова Моуринью официальный твиттер "красных дьяволов".

Напомним, что матч "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" состоится в среду в 21:45 по московскому времени.

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