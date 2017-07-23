Моуринью: "Бэйл и Роналду никогда не были в моем списке"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью опроверг информацию об интересе к форвардам "Реала" Гарету Бэйлу и Криштиану Роналду.

"Бэйл, как и Криштиану Роналду никогда не был в моем списке. Никогда не желал его приобрести" - приводит слова Моуринью The Guardian.

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