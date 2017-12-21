Моуринью: "Бристоль Сити" сражался так, как будто это был матч их жизни"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался об игре своей команды в четвертьфинале Кубка английской лиги против "Бристоль Сити" (1:2).

Он признал, что его футболисты несерьезно отнеслись к поединку.

"Сегодня соперникам немного повезло, но они достойно сражались. Все ждаил нашего гола, но мы дважды попали в штангу. "Бристоль Сити" сражался так, как будто это был матч их жизни. Прекрасный день для футбола. Победила команда из низшего дивизиона.

Нам не хватало физических и моральных качеств. Это был просто еще один день в офисе для моих игроков. День, когда некоторые даже не хотели работать", - отметил он.| soccernews.ru