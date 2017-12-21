Моуринью: "Бристоль Сити" сражался так, как будто это был матч их жизни"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью: "Бристоль Сити" сражался так, как будто это был матч их жизни"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался об игре своей команды в четвертьфинале Кубка английской лиги против "Бристоль Сити" (1:2).

Он признал, что его футболисты несерьезно отнеслись к поединку.

"Сегодня соперникам немного повезло, но они достойно сражались. Все ждаил нашего гола, но мы дважды попали в штангу. "Бристоль Сити" сражался так, как будто это был матч их жизни. Прекрасный день для футбола. Победила команда из низшего дивизиона.

Нам не хватало физических и моральных качеств. Это был просто еще один день в офисе для моих игроков. День, когда некоторые даже не хотели работать", - отметил он.| soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов