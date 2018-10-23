Моуринью бросается в рукопашную, топы побеждают: главные итоги 9 тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги девятого тура АПЛ сезона 2018/2019.

После ничьей кулаками машут

Девятый тур английской Премьер-Лиги открывался центральным противостоянием, в рамках которого один из трех лидеров чемпионата "Челси" принимал кризисный "Манчестер Юнайтед". Жозе Моуринью снова возвращался туда, где он провел один из лучших отрезков в своей тренерской карьере. Вот только сейчас португальскому специалисту было явно не до сантиментов, потому как каждая следующая потеря очков означает приближение отставки.

Первый тайм для "красных дьяволов" складывался не лучшим образом: хозяева контролировали ход встречи, а в середине первой половины встречи повели в счете усилиями Рюдигера. У "Юнайтед" получилось отыграться в дебюте второго тайма: буквально первый голевой момент реализовал Мартиаль. Несмотря на то, что инициативой снова завладели лондонцы, опять-таки индивидуальное мастерство Мартиаля на 73-й минуте уже вывело вперед гостей.

И все же взять три очка манкунианцам не судилось. Финальный штурм "Челси" на шестой компенсированной минуте завершился результативным выстрелом Росса Баркли. Как оказалось, на этом интересности не закончились. Сеу Жозе категорически не понравилось, как один из помощников Маурицио Сарри праздновал гол - и набросился на оппонента. Благо, как таковой драки не получилось. А обоим тренерским штабам удалось решить все проблемы еще до начала послематчевой пресс-конференции.

2:2 – счет, которым могут быть довольными и хозяева, и гости. "Челси" – с учетом развития событий на поле, "Манчестер Юнайтед" – с учетом предматчевых раскладов.

"Горожане" заранее готовятся к финишу

В "Манчестер Сити" понимают, что нынешний сезон получится намного более конкурентным, нежели предыдущий. Что "Ливерпуль" всерьез взялся за дело, что "Челси" приятно удивляет. Поэтому командам, борющимся за чемпионство, очень важно не только набирать очки, но и улучшать показатель разницы мячей, который теоретически может иметь решающее значение в концовке сезона.

В субботу "горожане" не щадили "Бернли", отгрузив в ворота своего бывшего голкипера Джо Харта целых пять мячей. Любопытно, что еще в перерыве разгромом и близко не пахло. Хозяева ограничились результативным ударом Агуэро, но в начале второго "бордовых" сломило взятие ворот Бернарду Силвы, которое вызвало споры. Тем не менее, арбитр засчитал гол португальца, как и три последующих.

Минимальные победы "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"

После международного перерыва "Ливерпуль" не досчитался Садио Мане и Наби Кейта. Но это ни в коем случае не могло послужить оправданием, в случае потери очков с "Хаддерсфилдом". Тем более, что хорошие новости тоже имели место быть. Например, наконец вернулся в стартовый состав измученный травмами Адам Лаллана. Юрген Клопп дал отдохнуть юному Александер-Арнольду, сдвинув на правый фланг обороны Джо Гомеза. Также предоставил заслуженный шанс Дани Старриджу, заменившему с первых минут Роберто Фирмино.

Обычно мерсисайдцам очень тяжело даются матчи после международной паузы. Так было и в этот раз. Но "красным" все же удалось завоевать три очка. Важно, что единственный гол встречи был забит Мохамедом Салахом, которому в последнее время частенько достается за относительно невысокий уровень реализации.

После многообещающей победы над "Манчестер Юнайтед" в концовке лета, игра "Тоттенхэма" сильно разочаровывает. Начало сказываться отсутствие летней трансферной кампании. "Шпор" банально не хватает на два турнира. И все-таки надо отдать должное ребятам Маурисио Почеттино, ведь за счет сыгранности, они до сих пор набирают очки, что позволяет дышать в спину лидерам. В девятом туре представители Северного Лондона с минимальным счетом переиграли "Вест Хэм".

Лучший "Арсенал" за последние 10 лет

Наконец-то впервые за последние 10 лет болельщики "Арсенала" могут спокойно наслаждаться стартом чемпионата. Победа над "Лестером" в заключительном матче девятого тура АПЛ стала для подопечных Унаи Эмери десятой кряду по всех турнирах и седьмой в национальном первенстве. "Канониры" сильно прибавили в игре, а еще больше – в результате.

Конкретно в этот раз хочется отметить характер лондонцев. Большую часть первого тайма "Арсенал" полностью провалил и даже пропустил. Необходимо сказать большое спасибо Бернду Лено, что для хозяев обошлось всего одним пропущенным мячом. Но еще до перерыва "пушкари" восстановили паритет: блестящую передачу от Бельерина мастерски замкнул Озил. Кстати, оба были лучшими на поле и уже во второй половине встречи по очереди подносили снаряд Обамеянгу, который здорово вошел в игру со скамейки и в течении трех минут поставил жирную точку.

Первая победа "Кардиффа"

Девять туров понадобилось новичку "Кардиффу", чтобы одержать первую победу в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. Валлийский клуб выиграл перестрелку у другого новобранца высшего дивизиона "Фулхэма" – 4:2. "Дачникам" не помог даже дебютный гол в АПЛ 18-летнего вундеркинда Райана Сессеньона, который намедни два сезона феерил на просторах Чемпионшипа.

Благодаря победе над лондонцами команда Нила Уорнока обошла "Фулхэм" в турнирной таблице по дополнительным показателям. Теперь осталось всего две команды, не знающих вкуса победы в текущем сезона - "Ньюкасл" и "Хаддерсфилд".

Символическая сборная

Вратарь: Джордан Пикфорд ("Эвертон")

Защита: Эктор Бельерин ("Арсенал"), Шейн Даффи ("Брайтон"), Майкл Кин ("Эвертон"), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити")

Полузащита: Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Этьен Капу ("Уотфорд"), Месут Озил ("Арсенал"), Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед"), Рияд Махрез ("Манчестер Сити")

Нападение: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал")

Богдан Архипенко

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