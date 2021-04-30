Моуринью будет экспертом на радио во время Евро-2020

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Моуринью будет экспертом на радио во время Евро-2020

Фото Reuters / Toby Melville

Бывший наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью нашёл себе работу на лето.

58-летний португалец договорился о сотрудничестве с радиостанцией TalkSPORT.

Звёздный тренер будет работать экспертом во время финального турнира Евро-2020.

Напомним, что "Тоттенхэм" уволил Моуринью 19 апреля. Сообщалось, что он может возглавить "Валенсию", "Рому" или "Селтик".

Не пропустите: Павлюченко предложил позвать Моуринью в "Спартак". | http://soccernews.ru
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