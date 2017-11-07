Моуринью будет готов расстаться с Де Хеа лишь в обмен на одного из игроков "Реала"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюдавид де хеареал мадридрафаэль варан

Моуринью будет готов расстаться с Де Хеа лишь в обмен на одного из игроков "Реала"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен сохранить голкипера своей команды Давида Де Хеа на следующий сезон.

Однако, как информирует испанская пресса, наставник "красных дьяволов" вполне будет готов продать 27-летнего вратаря мадридскому "Реалу", если в обратном направлении проследует защитник "сливочных" Рафаэль Варан.

Напомним, Моуринью поборется с Гвардиолой за защитника "Эспаньола". | soccernews.ru

комментарии
Messi

да отдать ему Француза забрать Де Хеа, а в место Варана купит Боатенга.

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