Моуринью будет отдавать один процент от своей зарплаты на благотворительность

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью будет отдавать один процент от своей зарплаты на благотворительность

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью решил заняться благотворительностью, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, португальский специалист будет отдавать один процент от своей зарплаты в фонд, поддерживающий футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей.

Стоит отметить, что зарплата португальца составляет почти 17 миллионов евро в год. Таким образом размер его отчислений составит 170 тысяч евро.

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