Моуринью будет работать в России на Чемпионате Мира

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюроссия

Моуринью будет работать в России на Чемпионате Мира

Комментатор Нобель Арустамян заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поработает в России по время Чемпионата Мира-2018.

"Моуринью приедет в Москву и станет экспертом одного из российских телеканалов (к сожалению, название пока написать не могу). Правда, не на весь турнир, а всего лишь на часть, но тем не менее. Важное событие. И думаю, тенденция будет продолжена по сближению звезд мирового футбола с Россией", - сказал Арустамян.

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