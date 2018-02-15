Моуринью будет работать в России на Чемпионате Мира

Комментатор Нобель Арустамян заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поработает в России по время Чемпионата Мира-2018.

"Моуринью приедет в Москву и станет экспертом одного из российских телеканалов (к сожалению, название пока написать не могу). Правда, не на весь турнир, а всего лишь на часть, но тем не менее. Важное событие. И думаю, тенденция будет продолжена по сближению звезд мирового футбола с Россией", - сказал Арустамян.

Не пропустите: Погба жалеет о возвращении в "Манчестер Юнайтед" и задумывается о переходе в "Реал". | http://soccernews.ru