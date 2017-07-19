Моуринью: "Буду рад, если удастся подписать еще одного игрока"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о трансферных планах своего клуба.

"Хотел бы сказать, что ранее мы думали о четырех футболистах, которые должны были укрепить наш состав, но сделать это оказалось неимоверно сложно. Если же мы сделаем третье приобретение и забудем о четвертом, я буду очень доволен этим, потому что я знаю, как это сложно сделать", - цитирует наставника "красных дьяволов" ESPN FC.

Напомним, Моуринью остался недоволен трансферной кампанией своего клуба. | soccernews.ru