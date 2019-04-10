Моуринью: "Бундеслига - невероятный для меня турнир"

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Моуринью: "Бундеслига - невероятный для меня турнир"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что ему очень нравится чемпионат Германии. Об этом сообщает Bild.

"Бундеслига - невероятный для меня турнир. Команды среднего звена все время совершенствуются постоянно совершенствуются. Здесь конкуренция, организация, отличная тактическая выручка. Очень интересная лига.

"Бавария", безусловно, гигант. Надеюсь, что Ковач и дальше будет тренером, он много работает, чтобы достичь такого уровня", - сказал Моуринью.  

Вчера, 9 апреля, стало известно, что португалец может возглавить "Лион".

А еще: Каррера: "У меня есть большое желание работать, но предложений пока нет"| http://soccernews.ru

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