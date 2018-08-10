Моуринью был готов сделать Варана самым дорогим защитником планеты
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью был готов сделать защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана самым дорогим игроком планеты своего амплуа.
Так, по сведениям The Sun, за 25-летнего бека "сливочных" "красные дьяволы" были готовы выложить под занавес трансферного окна в Англии порядка 110-ти миллионов евро. Однако по неизвестным причинам это потенциальное предложение манкунианцев в королевский клуб так и не дошло.
Напомним, Моуринью прокомментировал слухи о своем конфликте с Погба. | soccernews.ru
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|Манчестер Юнайтед
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