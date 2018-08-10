Моуринью был готов сделать Варана самым дорогим защитником планеты

2 Теги реал мадриджозе моуриньюманчестер юнайтедрафаэль варан

Моуринью был готов сделать Варана самым дорогим защитником планетыГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью был готов сделать защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана самым дорогим игроком планеты своего амплуа.

Так, по сведениям The Sun, за 25-летнего бека "сливочных" "красные дьяволы" были готовы выложить под занавес трансферного окна в Англии порядка 110-ти миллионов евро. Однако по неизвестным причинам это потенциальное предложение манкунианцев в королевский клуб так и не дошло.

Напомним, Моуринью прокомментировал слухи о своем конфликте с Погба. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

После ухода Ферги это не клуб, а посмешище

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WhiteWolff

Проблемы с факсом, конечно!!!

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