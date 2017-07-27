Моуринью: "Было бы очень плохо, если бы мы не проиграли "Барселоне"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от каталонской "Барселоны" в матче Международного кубка Чемпионов.

"Очень важно проиграть матч в предсезонке. Проигрывать никому не нравится, но я думаю, что это очень важно.

Мне кажется, было бы очень плохо, если бы мы уехали из США без поражения, играя против таких команд, как "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити". Было бы очень плохо вернуться домой с победами, поэтому поражение - это хорошо", - цитирует наставника "красных дьяволов" Mirror.

Напомним, Моуринью высказался о своем уходе из "Реала". | soccernews.ru