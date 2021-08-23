Моуринью быстрее всех выиграл 50 матчей в Серии А и ещё двух чемпионатах

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью стал автором уникального достижения, сообщает Opta.

Обыграв "Фиорентину" (3:1) в воскресенье, португалец достиг показателя в 50 побед в Серии А.

58-летнему специалисту, который ранее возглавлял "Интер", понадобилось всего 77 матчей, чтобы покорить вышеуказанную отметку. Это быстрее всех тренеров в истории турнира.

Впрочем, для Моуринью подобные рекорды не новы. Он быстрее всех выиграл 50 матчей не только в чемпионате Италии, а ещё в Англии и Испании с "Челси" и "Реалом" соответственно.

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