Моуринью быстрее всех выиграл 50 матчей в Серии А и ещё двух чемпионатах
Фото твиттер "Ромы"
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью стал автором уникального достижения, сообщает Opta.
Обыграв "Фиорентину" (3:1) в воскресенье, португалец достиг показателя в 50 побед в Серии А.
58-летнему специалисту, который ранее возглавлял "Интер", понадобилось всего 77 матчей, чтобы покорить вышеуказанную отметку. Это быстрее всех тренеров в истории турнира.
Впрочем, для Моуринью подобные рекорды не новы. Он быстрее всех выиграл 50 матчей не только в чемпионате Италии, а ещё в Англии и Испании с "Челси" и "Реалом" соответственно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18