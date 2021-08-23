Моуринью быстрее всех выиграл 50 матчей в Серии А и ещё двух чемпионатах

Теги ромажозе моуриньюстатистика

Моуринью быстрее всех выиграл 50 матчей в Серии А и ещё двух чемпионатах

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью стал автором уникального достижения, сообщает Opta.

Обыграв "Фиорентину" (3:1) в воскресенье, португалец достиг показателя в 50 побед в Серии А.

58-летнему специалисту, который ранее возглавлял "Интер", понадобилось всего 77 матчей, чтобы покорить вышеуказанную отметку. Это быстрее всех тренеров в истории турнира.

Впрочем, для Моуринью подобные рекорды не новы. Он быстрее всех выиграл 50 матчей не только в чемпионате Италии, а ещё в Англии и Испании с "Челси" и "Реалом" соответственно.

Не пропустите: Моуринью рассказал, в чём Шомуродов превосходит Абрахама. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов