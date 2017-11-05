Моуринью: "Челси" превосходил "МЮ" лишь на протяжении небольшого отрезка времени"

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Моуринью: "Челси" превосходил "МЮ" лишь на протяжении небольшого отрезка времени"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от "Челси" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

"Это был равный поединок, в котором обе команды могли победить. Тот, кто открыл бы счет, получил бы возможность контролировать матч, играя от обороны. Первый тайм был совершенно равным, а во второй половине "Челси" превосходил "МЮ" лишь на протяжении небольшого отрезка времени. Именно в этот момент они и забили голы. Меня расстроили то, как команда отреагировала на пропущенный гол. В тот момент мы потеряли себя в эмоциональном плане. В последние 15-20 минут нам удалось вернуть свою игру, но мы не сумели забить", - приводит слова Моуринью BBC Sport.

После этого матча "Манчестер Юнайтед" по-прежнему занимает второе место в Премьер-лиге, но его отставание от лидирующего "Манчестер Сити" увеличилось до восьми очков.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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