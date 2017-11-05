Моуринью: "Челси" превосходил "МЮ" лишь на протяжении небольшого отрезка времени"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от "Челси" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

"Это был равный поединок, в котором обе команды могли победить. Тот, кто открыл бы счет, получил бы возможность контролировать матч, играя от обороны. Первый тайм был совершенно равным, а во второй половине "Челси" превосходил "МЮ" лишь на протяжении небольшого отрезка времени. Именно в этот момент они и забили голы. Меня расстроили то, как команда отреагировала на пропущенный гол. В тот момент мы потеряли себя в эмоциональном плане. В последние 15-20 минут нам удалось вернуть свою игру, но мы не сумели забить", - приводит слова Моуринью BBC Sport.

После этого матча "Манчестер Юнайтед" по-прежнему занимает второе место в Премьер-лиге, но его отставание от лидирующего "Манчестер Сити" увеличилось до восьми очков.

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