Моуринью: "Чичарито - игрок, которого я бы всегда приветствовал в своей команде"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал переход форварда леверкузенского "Байера" Хавьера Эрнандеса в "Вест Хэм".

"Он - игрок, которого я бы всегда приветствовал в своей команде. Потому что ему не нужно много времени, чтобы забить гол. Мы обратили свой взор в другую сторону - на более молодого игрока Лукаку, к тому же у нас есть Рэшфорд, который также может сыграть в нападении. Он - первоклассный нападающий, однако мы не почувствовали нужды в нем, но нет сомнений, что для "Вест Хэма" получить игрока с таким опытом и качеством - это очень, очень хорошо", - цитирует наставника "красных дьяволов" Squawka.

Напомним, Моуринью высказался о сегодняшней обстановке на трансферном рынке. | soccernews.ru