Моуринью: "Чичарито - игрок, которого я бы всегда приветствовал в своей команде"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньювест хэм юнайтедбайер леверкузенхавьер эрнандес

Моуринью: "Чичарито - игрок, которого я бы всегда приветствовал в своей команде"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал переход форварда леверкузенского "Байера" Хавьера Эрнандеса в "Вест Хэм".

"Он - игрок, которого я бы всегда приветствовал в своей команде. Потому что ему не нужно много времени, чтобы забить гол. Мы обратили свой взор в другую сторону - на более молодого игрока Лукаку, к тому же у нас есть Рэшфорд, который также может сыграть в нападении. Он - первоклассный нападающий, однако мы не почувствовали нужды в нем, но нет сомнений, что для "Вест Хэма" получить игрока с таким опытом и качеством - это очень, очень хорошо", - цитирует наставника "красных дьяволов" Squawka.

Напомним, Моуринью высказался о сегодняшней обстановке на трансферном рынке. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов