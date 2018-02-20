Моуринью: "Чтобы забить шесть мячей "Севилье" на выезде, в составе нужно иметь Роналду или Месси"

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтедсевилья

Моуринью: "Чтобы забить шесть мячей "Севилье" на выезде, в составе нужно иметь Роналду или Месси"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о предстоящем матче своей команды против испанской "Севильи" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я не думаю, что здесь можно забить шесть мячей. Чтобы случилось это, в составе должен быть Роналду или Месси в их оптимальной форме. Проигрыш "Бетису" в дерби - это единичное событие. Монтелла - итальянец, а итальянцы умеют организовывать игру своих команд в обороне", - цитирует наставника "красных дьяволов" Express.

Напомним, Моуринью определился с приоритетным кандидатом на замену Каррику. | soccernews.ru

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