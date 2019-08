Моуринью чуть не расплакался из-за затянувшегося времени без работы

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что он скучает по тренерской работе.

"Когда я только начал заниматься футболом, у меня в голове что-то щелкнуло. Это были очень серьезные вещи для меня. Так продолжалось до нынешнего момента. А сейчас этого нет. Я не получаю удовольствия от футбола, так как не работаю. Я очень скучаю по футболу", - сказал Моуринью в беседе с журналистами Gazzetta dello Sport.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA