Моуринью чуть не расплакался из-за затянувшегося времени без работы

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Моуринью чуть не расплакался из-за затянувшегося времени без работы

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что он скучает по тренерской работе.

"Когда я только начал заниматься футболом, у меня в голове что-то щелкнуло. Это были очень серьезные вещи для меня. Так продолжалось до нынешнего момента. А сейчас этого нет. Я не получаю удовольствия от футбола, так как не работаю. Я очень скучаю по футболу", - сказал Моуринью в беседе с журналистами Gazzetta dello Sport.

Последним клубом 56-летнего Моуринью был "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в декабре 2018 года. С тех пор португальский специалист является безработным. Ранее он тренировал такие известные клубы, как "Бенфика", "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал".

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