Моуринью: "ЦСКА должен дать Гончаренко время"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов и оценил игру армейцев.

"Я не выделяю игроков команды соперников – иначе вы завтра напишете, что я хочу их купить. Этот состав ЦСКА – микс опытных игроков, которых я знаю еще с 2005 года, плюс молодых талантливых игроков. Дайте Виктору Гончаренко время, чтобы провести этот переход. Переход в Лигу Европы – это хорошо для них. Там будет проще работать над этим", - приводят слова Моуринью российские СМИ.

Напомним, что ЦСКА занял третье место в группе и теперь будет играть в Лиге Европы.

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