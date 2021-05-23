Моуринью дал добро на продление контракта Мхитаряна

Фото: инстаграм Мхитаряна/Автор неизвестен

Как сообщает Tuttomercatoweb, Мхитарян убедил Жозе Моуринью в том, что есть основания для его дальнейших выступлений за римский клуб.

По информации источника, Моуринью, который летом возглавит "Рому", дал согласие на то, чтобы Мхитарян оставался и на следующий сезон.

Планируется встреча для обсуждения нового контракта. Текущее соглашение истекает 30 июня.

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