Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал комментарий по предстоящему матчу сборных России и Уругвая.

"Этот матч может оказаться как очень ответственным, так и заурядным, поскольку обе команды способны к этому моменту обеспечить себе выход в стадию плей-офф. Если игра станет решающей, то борьба может быть в высшей степени напряженной. На стороне хозяев - огромная поддержка болельщиков, но уругвайцы могут играть технично, активно, красиво и эмоционально. Матч может получиться очень интересным", - цитирует наставника "красных дьяволов" Russia Today.

Напомним, против Уругвая Россия сыграет в форме белого цвета. | soccernews.ru