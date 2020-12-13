Моуринью дал комментарий после матча с "Кристал Пэлас"

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Моуринью дал комментарий после матча с "Кристал Пэлас"Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделилися мыслями о  матче 12-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (1:1).

"Всем известно как трудно набирать очки в АПЛ. Так вот,  у нас после матча на 1 балл стало больше. Однако, мы упустили еще 2 очка. Если судить по последней десятиминутке, то это правда. И если посмотреть на первый тайм, то тоже правда. А вот с 46-й по 75-ю минуту мы показывали тот футбол, в который мы умеем играть.

В перерыве матча я несколько минут, рассказывал игрокам, что может произойти во второй половине. Нужно было не давать навешивать в штрафную, самим владеть мячом, нужно владеть мячом", – сказал Моуринью Sky Sports.

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