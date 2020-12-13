Моуринью дал комментарий после матча с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделилися мыслями о матче 12-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (1:1).

"Всем известно как трудно набирать очки в АПЛ. Так вот, у нас после матча на 1 балл стало больше. Однако, мы упустили еще 2 очка. Если судить по последней десятиминутке, то это правда. И если посмотреть на первый тайм, то тоже правда. А вот с 46-й по 75-ю минуту мы показывали тот футбол, в который мы умеем играть.