Моуринью дал необычный совет одному из лидеров "Барселоны"
Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал очень недооцененным игроком полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.
"Я давно заметил одно - Ракитич является одним из самых недооцененных игроков в мире. Я считаю, что Ивану нужно заняться развитием своего инстаграма и аккаунтов в соцсетях, так как это важно на сегодняшний день. В этом он не так хорош, как на футбольном поле.
Ракитич играет фантастически. Он классно закрывает правый фланг, чтобы помочь Месси. Иван выполняет огромный объем работы. Ракитич блестяще и эффективно обращается с мячом", - цитирует Моуринью Sky Sports.
Напомним, что Ракитич стал автором победного гола "Барселоны" в матче 26-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1:0).
В нынешнем сезоне 30-летний Ракитич провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Алавес
|26
|40
|5
|Хетафе
|25
|39
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Эйбар
|26
|34
|10
|Валенсия
|25
|33
|11
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|12
|Эспаньол
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22