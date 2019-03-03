Моуринью дал необычный совет одному из лидеров "Барселоны"

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Моуринью дал необычный совет одному из лидеров "Барселоны"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал очень недооцененным игроком полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

"Я давно заметил одно - Ракитич является одним из самых недооцененных игроков в мире. Я считаю, что Ивану нужно заняться развитием своего инстаграма и аккаунтов в соцсетях, так как это важно на сегодняшний день. В этом он не так хорош, как на футбольном поле.

Ракитич играет фантастически. Он классно закрывает правый фланг, чтобы помочь Месси. Иван выполняет огромный объем работы. Ракитич блестяще и эффективно обращается с мячом", - цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, что Ракитич стал автором победного гола "Барселоны" в матче 26-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1:0).

В нынешнем сезоне 30-летний Ракитич провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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