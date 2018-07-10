Моуринью дал оценку ЧМ-2018 в России

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился своим мнением от Чемпионата Мира-2018, проходящего в России.

"Чемпионат Мира потрясающий. Надеюсь, он закончится в таком же духе. Если и были инциденты, то незначительные. В основном у всех прекрасное настроение. Проявился и дух честной игры, когда Криштиану Роналду помогал Эдинсону Кавани и когда японцы убирали мусор", - приводят слова Моуринью российские СМИ.

Напомним, что первым финалистом ЧМ-2018 стала Франция. Второй участник финала определится в матче Хорватия - Англия.

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