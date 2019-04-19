Моуринью дал оценку игре де Лигта

Известный португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением об игре капитана "Аякса" Маттейса де Лигта.

"Не скажу, что он уникальный футболист. В наши дни таланты загораются и в 17 лет. Вспомните Франца Беккенбауэра, который тоже рано заиграл на позиции защитника. Де Лигт играл против "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы ещё два года назад. О его возрасте можно было узнать только из паспорта. Он уже был опытным игроком, будто на девять лет старше самого себя. Де Лигт хорош тем, что он занимает самую важную позицию в таких командах, как "Аякс" - центрального защитника", - сказал Моуринью в эфире RT.

19-летний де Лигт дебютировал за основную команду "Аякса" в сезоне 2016/2017. С тех пор голландец провёл 110 матчей и забил 11 голов.

Грядущим летом перспективный футболист перейдёт в один из европейских топ-клубов. Главным претендентом на него считается "Барселона".

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