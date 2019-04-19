Моуринью дал оценку игре де Лигта
Известный португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением об игре капитана "Аякса" Маттейса де Лигта.
"Не скажу, что он уникальный футболист. В наши дни таланты загораются и в 17 лет. Вспомните Франца Беккенбауэра, который тоже рано заиграл на позиции защитника. Де Лигт играл против "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы ещё два года назад. О его возрасте можно было узнать только из паспорта. Он уже был опытным игроком, будто на девять лет старше самого себя. Де Лигт хорош тем, что он занимает самую важную позицию в таких командах, как "Аякс" - центрального защитника", - сказал Моуринью в эфире RT.
19-летний де Лигт дебютировал за основную команду "Аякса" в сезоне 2016/2017. С тех пор голландец провёл 110 матчей и забил 11 голов.
Грядущим летом перспективный футболист перейдёт в один из европейских топ-клубов. Главным претендентом на него считается "Барселона".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|30
|56
|4
|АЗ
|30
|52
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|30
|45
|7
|Витесс
|30
|44
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|30
|42
|10
|Херенвен
|30
|37
|11
|АДО Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|30
|35
|13
|ВВВ Венло
|30
|34
|14
|Фортунна Ситтард
|30
|31
|15
|Эммен
|30
|29
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|30
|22