Моуринью дал оценку игре Мартиаля в матче с "Эвертоном"

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Моуринью дал оценку игре Мартиаля в матче с "Эвертоном"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался доволен игрой нападающего Антони Мартиаля в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (2:1), в котором француз забил победный гол.

"Мартиаль обладает природным талантом, но он прогрессирует с плане футбольного интеллекта, отношению к тренировкам и своей роли в команде.

Сегодня Антони сумел сделать то, что у него не получалось ранее. Я очень рад за него", - приводит слова Мартиаля Sky Sports.

Стоит отметить, что 22-летний Мартиаль забил четыре гола в последних трех матчах в Премьер-лиге.

Не пропустите: Погба и Мартиаль принесли "Манчестер Юнайтед" победу над "Эвертоном". | http://soccernews.ru

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