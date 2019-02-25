Моуринью дал оценку поведению Кепы в концовке финала Кубка Лиги

Известный португальский тренер Жозе Моуринью дал оценку поведению вратаря "Челси" Кепы Аррисабалаги в концовке финального матча Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Напомним, что наставник лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца перед серией пенальти, но тот отказался покидать поле.

"Мне повезло, что в моей карьере никогда такого не происходило. Кепа хотел показать характер и готовность помочь команде в серии пенальти, и это хорошо. Но с другой стороны такое поведение футболиста оставляет тренера и его штаб в неудобном положении. Меня расстроила эта ситуация", - приводит слова Моуринью Goal.com.

В текущем сезоне Кепа сыграл за "Челси" 37 матчей и пропустил 35 голов.

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