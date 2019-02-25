Моуринью дал оценку поведению Кепы в концовке финала Кубка Лиги

Теги челсиманчестер ситикепа аррисабалагажозе моуриньюмаурицио сарри

Моуринью дал оценку поведению Кепы в концовке финала Кубка Лиги

Известный португальский тренер Жозе Моуринью дал оценку поведению вратаря "Челси" Кепы Аррисабалаги в концовке финального матча Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Напомним, что наставник лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца перед серией пенальти, но тот отказался покидать поле.

"Мне повезло, что в моей карьере никогда такого не происходило. Кепа хотел показать характер и готовность помочь команде в серии пенальти, и это хорошо. Но с другой стороны такое поведение футболиста оставляет тренера и его штаб в неудобном положении. Меня расстроила эта ситуация", - приводит слова Моуринью Goal.com.

В текущем сезоне Кепа сыграл за "Челси" 37 матчей и пропустил 35 голов.

Не пропустите: Ширер: "У Сарри было полное право врезать Кепе". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, кто лидирует в рейтинге лучших дриблеров в топ-5 лигах Европы

Стало известно, кто лидирует в рейтинге лучших дриблеров в топ-5 лигах Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 40
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Борнмут Борнмут 27 34
11 Эвертон Эвертон 27 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 27 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
14 Бернли Бернли 27 30
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 28
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 27 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 27 11
Полная таблица

топ-5 тегов