Моуринью дал оценку поведению Кепы в концовке финала Кубка Лиги
Известный португальский тренер Жозе Моуринью дал оценку поведению вратаря "Челси" Кепы Аррисабалаги в концовке финального матча Кубка Лиги против "Манчестер Сити".
Напомним, что наставник лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца перед серией пенальти, но тот отказался покидать поле.
"Мне повезло, что в моей карьере никогда такого не происходило. Кепа хотел показать характер и готовность помочь команде в серии пенальти, и это хорошо. Но с другой стороны такое поведение футболиста оставляет тренера и его штаб в неудобном положении. Меня расстроила эта ситуация", - приводит слова Моуринью Goal.com.
В текущем сезоне Кепа сыграл за "Челси" 37 матчей и пропустил 35 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Тоттенхэм
|27
|60
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|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11