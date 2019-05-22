Моуринью дал ответ "Ювентусу"

Португальский специалист Жозе Моуринью не собирается возглавлять "Ювентус" предстоящим летом, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Моуринью предлагал клубу Криштиану Роналду, который знаком с ним по совместной работе в "Реале". Моуринью находится без работы с декабря 2018 года. Тогда он был уволен из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что нынешний наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покинет свой пост по окончании сезона.

В этом сезоне "Ювентус" в восьмой раз кряду стал чемпионом Италии.

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